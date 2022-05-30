Орбан назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС.

"Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій) - це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре", - заявив він.

Орбан також запевнив, що Угорщина готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки".

"Станом на зараз нема ніякого компромісу. Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС - ред.), тут немає домовленості", - сказав Орбан.

Раніше стало відомо, що постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також розв'яже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

А проте на зустрічі послів ЄС 29 травня погодити санкційний пакет ЄС не вдалося.

На цьому тлі міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.