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Орбан назвал новые условия, при которых поддержит эмбарго на российскую нефть

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 16:52
Орбан назвал новые условия, при которых поддержит эмбарго на российскую нефть
ВИКТОР ОРБАН, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию получения этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую ​​гарантию, то будет хорошо", - заявил он.

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Орбан также заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС. - Ред.), здесь нет договоренности", - сказал Орбан.

Ранее стало известно, что постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник вновь не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против России.

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А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Однако на встрече послов ЕС 29 мая согласовать санкционный пакет ЕС не удалось.

На этом фоне министр экономики Германии Роберт Габек выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает разрушаться" накануне саммита лидеров блока.

Темы: ВенгриясанкцииРосcиянефть
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