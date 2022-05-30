Байден не планує давати Україні РСЗВ, здатні досягати цілей на території РФ - Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це 30 травня повідомило агентство Reuters.

Журналісти не наводять пряму цитату відповіді президента на це запитання.

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Нагадаємо, раніше американські ЗМІ, зокрема NYT, повідомляли, що у Білому домі схвалили відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності і офіційно рішення можуть оголосити цього тижня. CNN повідомляли, що адміністрація Байдена готується надіслати РСЗВ як частину більшого пакету військової допомоги Україні.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в п'ятницю відмовився підтвердити, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

Водночас ЗМІ дізналися від джерел, що Білий дім домовляється з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, зокрема по цілях глибоко всередині РФ.