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Байден не планирует давать Украине РСЗО, способные достигать целей на территории РФ - Reuters

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 16:58

Президент США Джо Байден заявил, что США не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом 30 мая сообщило агентство Reuters.

Журналисты не приводят прямую цитату заявления президента по этому поводу.

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Напомним, ранее американские СМИ, в частности NYT, сообщали, что в Белом доме одобрили отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности и официально решение может быть объявлено на этой неделе. CNN сообщали, что администрация Байдена готовится отправить РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить, что решение предоставить пусковые установки было принято.

В то же время СМИ узнали от источников, что Белый дом договаривается с Украиной об ограничениях использования американского оружия, в частности по целям глубоко внутри РФ.

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Темы: Байденоружие
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