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Орбан звинуватив Єврокомісію у "безвідповідальній поведінці" через санкції

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 17:30

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС.

"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації, по суті, через безвідповідальну поведінку Європейської комісії. Після Версальського консенсусу ми домовились, що Єврокомісія не буде висувати подальші пропозиції щодо енергетики, які належно обговорюються з державами-членами. І тепер мов грім серед ясного неба з’явилась ідея ембарго і санкцій на нафту без відповідей на питання, пов’язані з енергетичною безпекою Угорщини", – сказав Орбан.

Він додав, що відповідальність за відсутність згоди ЄС щодо нафтового ембарго перед самітом "мусить бути і буде покладена на Європейську комісію".

"Позиція Угорщини доволі проста, бо енергетика – це серйозне питання, це не дитячі забавки. Тому спершу нам потрібні рішення, а потім санкції. Досі перші п’ять пакетів санкцій були ухвалені у відмінний спосіб: спершу ухвалювали санкції, а потім почали вирішувати, що робити з наслідками. Але оскільки йдеться про енергетику, це ризиковано, нам потрібно змінити підхід – спершу рішення, потім санкції", – сказав угорський прем’єр.

Орбан також висунув нові вимоги для підтримання Угорщиною нафтового ембарго щодо Росії.

Раніше стало відомо, що постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

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А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

Дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант – заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також розв'яже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

А проте на зустрічі послів ЄС 29 травня погодити санкційний пакет ЄС не вдалося.

На цьому тлі міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.

Теми: УгорщинаЄврокомісіясанкції
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