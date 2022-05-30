Орбан обвинил Еврокомиссию в "безответственном поведении" из-за санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейскую комиссию в "безответственном поведении" при разработке санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.

"Мы находимся в очень сложной ситуации, по сути, из-за безответственного поведения Европейской комиссии. После Версальского консенсуса мы договорились, что Еврокомиссия не будет выдвигать дальнейшие предложения по энергетике, которые должным образом обсуждаются с государствами-членами. И теперь как гром среди ясного неба явилась идея эмбарго и санкций на нефть без ответов на вопросы, связанные с энергетической безопасностью Венгрии", – сказал Орбан.

Он добавил, что ответственность за отсутствие согласия ЕС по нефтяному эмбарго перед саммитом "должна быть и будет возложена на Европейскую комиссию".

"Позиция Венгрии довольно проста, потому что энергетика – это серьезный вопрос, это не детские игрушки. Поэтому сначала нам нужны решения, а потом санкции. До сих пор первые пять пакетов санкций были приняты отличным способом: сначала принимали санкции, а потом начали решать, что делать с последствиями. Но поскольку речь идет об энергетике, это рискованно, нам нужно изменить подход – сначала решение, затем санкции", – сказал венгерский премьер.

Орбан также выдвинул новые требования для поддержки Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.

Ранее стало известно, что постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник вновь не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против России.

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А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием стала невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Однако на встрече послов ЕС 29 мая согласовать санкционный пакет ЕС не удалось.

На этом фоне министр экономики Германии Роберт Хабек выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает рушиться" накануне саммита лидеров блока.