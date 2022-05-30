Боррель впевнений, що ЄС на саміті домовиться про шостий пакет санкцій проти РФ

Лідери країн Європейського союзу на саміті у понеділок можуть домовитися про шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі, пише "Європейська правда".

"Важливо обговорити, як нам отримати фінальну угоду щодо шостого пакету санкцій. Я повністю впевнений, що ми отримаємо угоду. Вчора і сьогодні вранці були зустрічі Coreper, ми всіх підштовхували, щоб отримати угоду сьогодні. І я досить впевнений, що ми матимемо цю угоду", - сказав Боррель.

На питання журналістів про те, чи підтримає угоду прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Боррель сказав: "Я впевнений".

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет не буде погоджено.

Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.