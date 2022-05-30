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Боррель уверен, что ЕС на саммите договорится о шестом пакете санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 17:51

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в понедельник могут договориться о шестом пакете санкций против России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи, пишет "Европейская правда".

"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи Coreper, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение", – сказал Боррель.

На вопрос журналистов о том, поддержит ли соглашение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Боррель сказал: "Я уверен".

Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

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Темы: ЕСсанкцииРосcия
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