СБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Служба безпеки отримала доступ до телефона одного із кадировців, котрий приїхав вбивати українців. Окупант знімав в Україні боротьбу із деревами для соцмереж.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну.

Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".

Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини...

20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах".

Деталі: Відзначається, що у відзнятих матеріалах кадировець робив по кілька "дублів" із пострілами РПГ, щоб вийшли "яскраві" ролики і "масштабна" битва.