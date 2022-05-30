Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Мазуренко Альона Понеділок, 30 травня 2022, 18:06
скриншот

Служба безпеки отримала доступ до телефона одного із кадировців, котрий приїхав вбивати українців. Окупант знімав в Україні боротьбу із деревами для соцмереж.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну.

Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".

Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини...

20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах".

Деталі: Відзначається, що у відзнятих матеріалах кадировець робив по кілька "дублів" із пострілами РПГ, щоб вийшли "яскраві" ролики і "масштабна" битва.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУКадироввійна
Головне сьогодні

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

оновленоНа Херсонщині ЗСУ змусили ворога відступити з Миколаївки – Генштаб

відеоСБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Байден не планує давати Україні РСЗВ, здатні досягати цілей на території РФ - Reuters

Усі новини...
СБУ
СБУ: росіяни готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти в наступ
Бутусов звинуватив Безуглу в брехні та шукає юристів
Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці
Останні новини
23:09
Окупанти вкрали пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати – Зеленський
23:00
Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай
22:46
У ЄС натякнули Грузії, що стурбовані курсом країни
22:31
У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ
22:25
Від Путіна пішов радник Юмашев: працював 22 роки
22:24
НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає
22:15
фотоУдарна авіація України "причесала" позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ
22:05
ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ - президентка Європарламенту
22:04
Зеленський і Ердоган обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
22:03
Облив двері синьою і жовтою фарбами. Історія кримського активіста Богдана Зізи, якого утримують у СІЗО
Усі новини...