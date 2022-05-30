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СБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Альона Мазуренко Понеділок, 30 травня 2022, 18:06
СБУ знайшла телефон кадировця: знімав битви з деревами для тік-току
скриншот

Служба безпеки отримала доступ до телефона одного із кадировців, котрий приїхав вбивати українців. Окупант знімав в Україні боротьбу із деревами для соцмереж.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну.

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Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".

Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з соснами у лісах Луганщини...

20 секунд у "тік-ток" – і ти майже виграв війну в трьох соснах".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Відзначається, що у відзнятих матеріалах кадировець робив по кілька "дублів" із пострілами РПГ, щоб вийшли "яскраві" ролики і "масштабна" битва.

Теми: СБУКадироввійна
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