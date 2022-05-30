СБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока
Понедельник, 30 мая 2022, 18:06
Служба безопасности получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего убивать украинцев. Оккупант снимал в Украине борьбу с деревьями для соцсетей.
Источник: СБУ
Дословно: "СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину.
Из его содержания, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками".
Ведь вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы Путина" героически воюют с соснами в лесах Луганщины...
20 секунд в "тик-ток" – и ты почти выиграл войну в трех соснах".
Детали: Отмечается, что в отснятых материалах кадыровец производил по несколько "дублей" с выстрелами РПГ, чтобы получились "яркие" ролики и "масштабное" сражение.
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