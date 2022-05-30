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СБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока

Мазуренко Алена Понедельник, 30 мая 2022, 18:06
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Служба безопасности получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего убивать украинцев. Оккупант снимал в Украине борьбу с деревьями для соцсетей.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину.

Из его содержания, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками".

Ведь вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы Путина" героически воюют с соснами в лесах Луганщины...

20 секунд в "тик-ток" – и ты почти выиграл войну в трех соснах".

Детали: Отмечается, что в отснятых материалах кадыровец производил по несколько "дублей" с выстрелами РПГ, чтобы получились "яркие" ролики и "масштабное" сражение.

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Темы: СБУКадыроввойна
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