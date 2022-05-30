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У Бахмутському районі пошкодили аміакопровод, стався витік – голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 18:08
У Бахмутському районі пошкодили аміакопровод, стався витік – голова ОВА
Скриншот з google.maps

У Донецькій області внаслідок бойових дій було пошкоджено аміакопровод "Тольятті – Одеса", хмара аміаку рухалася у бік Бахмута, але загрози для міста немає.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram  

Пряма мова Кириленка: "У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута".

Деталі: Спершу голова ОВА повідомив, що в зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне. Мешканців цих населених пунктів попередили про необхідність заходів безпеки.  

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Але пізніше Кириленко наголосив, що загрози для Бахмута немає.

За його словами, рятувальники обстежили пошкоджену ділянку – на відрізку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний, радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

Наразі до ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

Теми: Донецька областьвійна
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