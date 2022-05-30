Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бахмутському районі пошкодили аміакопровод, стався витік – голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 18:08
Скриншот з google.maps

У Донецькій області внаслідок бойових дій було пошкоджено аміакопровод "Тольятті – Одеса", хмара аміаку рухалася у бік Бахмута, але загрози для міста немає.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram  

Пряма мова Кириленка: "У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута".

Деталі: Спершу голова ОВА повідомив, що в зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне. Мешканців цих населених пунктів попередили про необхідність заходів безпеки.  

Але пізніше Кириленко наголосив, що загрози для Бахмута немає.

За його словами, рятувальники обстежили пошкоджену ділянку – на відрізку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний, радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

Наразі до ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

оновленоНа Херсонщині ЗСУ змусили ворога відступити з Миколаївки – Генштаб

відеоСБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Байден не планує давати Україні РСЗВ, здатні досягати цілей на території РФ - Reuters

Усі новини...
Донецька область
Росіяни зруйнували унікальну велобазу у Лимані
Донеччина: окупанти за день вбили 3 і поранили 4 цивільних
Понад 100 шахтарів заблоковані під землею на Донеччині
Останні новини
23:09
Окупанти вкрали пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати – Зеленський
23:00
Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай
22:46
У ЄС натякнули Грузії, що стурбовані курсом країни
22:31
У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ
22:25
Від Путіна пішов радник Юмашев: працював 22 роки
22:24
НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає
22:15
фотоУдарна авіація України "причесала" позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ
22:05
ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ - президентка Європарламенту
22:04
Зеленський і Ердоган обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
22:03
Облив двері синьою і жовтою фарбами. Історія кримського активіста Богдана Зізи, якого утримують у СІЗО
Усі новини...