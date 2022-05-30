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В Бахмутском районе повредили аммиакопровод, произошла утечка – глава ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 18:08
В Бахмутском районе повредили аммиакопровод, произошла утечка – глава ОВА
Скриншот с google.maps

В Донецкой области в результате боевых действий был поврежден аммиакопровод "Тольятти – Одесса", облако аммиака двигалось в сторону Бахмута, но угрозы для города нет.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

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Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута".

Детали: Сначала глава ОВА сообщил, что в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное. Жителей этих населенных пунктов предупредили о необходимости мер безопасности.

Но позже Кириленко подчеркнул, что угрозы для Бахмута нет.

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По его словам, спасатели обследовали поврежденный участок – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная, радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.

В зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

В настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

Темы: Донецкая областьвойна
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