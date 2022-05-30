Мешканці центральних і західних областей проти будь-яких поступок Росії – опитування

Мешканці центральних та західних областей України за час повномасштабного вторгнення Росії почали значно негативніше ставитися до будь-яких поступок агресору і вірять у перемогу України.

Джерело: соціологічне дослідження, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" 7–15 травня

Деталі: Станом на травень 78% висловилося проти поступок РФ. Відмовитися від вступу до НАТО задля миру з Росією готові лише 7% опитаних.

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У лютому 2022 року проти будь-яких поступок Росії було лише 43% опитаних. Відмовитися від вступу до НАТО готові були 14%.

Відносна більшість населення центральних і західних областей України підтримує ідею або повного призупинення переговорного процесу до військового вирішення (34%), або зведення переговорів винятково до гуманітарних питань (44%). За досягнення миру шляхом поступок України у переговорному процесі виступає лише 2% опитаних.

94% громадян, які проживають у західних та центральних областях, вірять у перемогу України в російсько-українській війні. Тих, хто не згоден з цією думкою, лише 1% опитаних.

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Серед українців, що впевнені у перемозі України, 41% сприйматиме за перемогу вигнання російських військ з усієї території України та повне відновлення контролю над державним кордоном станом на 2014 рік. Стільки ж (41%) вважають, що перемогою можна вважати лише ситуацію, коли російська армія буде повністю знищена, а Російська Федерація розпадеться.

91% опитаних виступають за повний розрив усіх (економічних, дипломатичних) стосунків з Російською Федерацією, включно з цілковитою забороною на в’їзд росіян на територію України. Не схвалює таких кроків 4% респондентів. Ще 6% поки не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

Станом на травень 96% населення західних та центральних областей України вважає, що війна була ініційована політичним керівництвом Росії, ще трохи більше половини (54%) українців покладає відповідальність за війну на росіян.

Порівняно з першою половиною лютого 2022 року серед населення західних та центральних областей України на 16 відсоткових пунктів зросла підтримка вступу України до Європейського Союзу. Зараз вступ до ЄС підтримують 89% опитаних. Переважно зростання відбулося внаслідок зміни думки частини населення, що раніше виступала за відмову від вступу до будь-яких політико-економічних союзів.

За час війни трохи (+5%) збільшилася підтримка вступу до НАТО. Наразі приєднання до Північноатлантичного альянсу підтримується абсолютною більшістю населення західних та центральних областей України – 74%. Підтримка позаблокового статусу України впала до рекордно низьких 3%, проте підтримка альтернативного позаблокового статусу з гарантіями безпеки для України становить близько 13%.

Довідка: Опитування методом face-to-face проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund впродовж 7–15 травня 2022 р.

Загалом було опитано 1000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) областей України. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Для порівняння використані дані опитувань, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у лютому 2022 року в тих самих регіонах України.