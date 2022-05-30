Жители центральных и западных областей против любых уступок России – опрос

Жители центральных и западных областей Украины за время полномасштабного вторжения России стали гораздо более негативно относиться к любым уступкам агрессору и верят в победу Украины.

Источник: социологическое исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" 7–15 мая

Детали: По состоянию на май 78% высказались против уступок РФ. Отказаться от вступления в НАТО ради мира с Россией готовы только 7% опрошенных.

В феврале 2022 г. против любых уступок России было только 43% опрошенных. Отказаться от вступления в НАТО готово было 14%.

Относительное большинство населения центральных и западных областей Украины поддерживает идею либо полной приостановки переговорного процесса до военного решения (34%), либо сведение переговоров исключительно к гуманитарным вопросам (44%). За достижение мира путем уступок Украины в переговорном процессе выступает только 2% опрошенных.

94% граждан, проживающих в западных и центральных областях верят в победу Украины в российско-украинской войне. Тех, кто не согласен с этим мнением, всего 1% опрошенных.

Среди украинцев, уверенных в победе Украины, 41% будет воспринимать как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и полное восстановление контроля над государственной границей на 2014 год. Столько же (41%) считают, что победой можно считать только ситуацию, когда российская армия будет полностью уничтожена, а Российская Федерация распадется.

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91% опрошенных выступают за полный разрыв всех (экономических, дипломатических) отношений с Российской Федерацией, включая полный запрет на въезд россиян на территорию Украины. Не одобряет такие шаги 4% респондентов. Еще 6% пока не определились со своей позицией по этому вопросу.

По состоянию на май 96% населения западных и центральных областей Украины считает, что война была инициирована политическим руководством России, еще более половины (54%) украинцев возлагает ответственность за войну на россиян.

По сравнению с первой половиной февраля 2022 среди населения западных и центральных областей Украины на 16 процентных пунктов возросла поддержка вступления Украины в Европейский Союз. В настоящее время вступление в ЕС поддерживают 89% опрошенных. Преимущественно рост произошел вследствие изменения мнения части населения, ранее выступавшей за отказ от вступления в какие-либо политико-экономические союзы.

За время войны несколько (+5%) увеличилась поддержка вступления в НАТО. В настоящее время присоединение к Североатлантическому альянсу поддерживается абсолютным большинством населения западных и центральных областей Украины – 74%. Поддержка внеблокового статуса Украины упала до рекордно низких 3%, однако, поддержка альтернативного внеблокового статуса с гарантиями безопасности для Украины составляет около 13%.

Справка: Опрос методом face-to-face проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund в течение 7–15 мая 2022 г.

Всего было опрошено 1000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население семи западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области) и четырех центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области) областей Украины. Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Для сравнения использованы данные опросов, проведенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в феврале 2022 года в тех же регионах Украины.