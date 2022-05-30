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Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 19:14
Людмила Денісова. Фото з Facebook

Депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій на засіданні 31 травня.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу", голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик у Facebook, Денісова на пресконференції 30 травня

Пряма мова Денісової: "Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини".

Деталі: За її словами, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента.

Інформацію про те, що Денісову планують зняти з посади на найближчому засіданні Ради, підтвердили два джерела "УП" у "Слузі народу".

Також про це повідомила голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик. Вона зазначила, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше українські медійниці висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.
  • У зв'язку з цим десятки журналісток вже підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

Теми: Верховна Радазвільненняомбудсмен
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