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Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 19:14
Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову
Людмила Денисова. Фото с Facebook

Депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик в Facebook, Денисова на пресс-конференции 30 мая

Прямая речь Денисовой: "Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека".

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Детали: По ее словам, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Информацию о том, что Денисову планируют снять с должности на ближайшем заседании Рады, подтвердили два источника "УП" в "Слуге народа".

Также об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик. Она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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Предыстория:

  • Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.
  • В связи с этим десятки журналисток уже подписали открытое обращение к омбудсмену с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.

Темы: Верховная Радаувольнениеомбудсмен
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