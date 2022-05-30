Ворог поливав артснарядами прикордоння Сумщини: більше 20 розривів боєприпасів
Понеділок, 30 травня 2022, 19:27
У понеділок 30 травня російські війська знову обстрілював з артилерії прикордоння Сумської області.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Близько години ворог поливав артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини.
Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону".
Деталі: Вказано, що постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.
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