Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог поливав артснарядами прикордоння Сумщини: більше 20 розривів боєприпасів

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 19:27
фото ДПСУ

У понеділок 30 травня російські війська знову обстрілював з артилерії прикордоння Сумської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Близько години ворог поливав артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини.

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону".

Деталі: Вказано, що постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Головне сьогодні

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

оновленоНа Херсонщині ЗСУ змусили ворога відступити з Миколаївки – Генштаб

відеоСБУ знайшла телефон кадировця: знімав "битви" з деревами для тік-току

Байден не планує давати Україні РСЗВ, здатні досягати цілей на території РФ - Reuters

Усі новини...
Сумська область
Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами
Ніч на Сумщині: два авіаудари і 10 "прильотів" із САУ
Авіаудар по Сумщині, ракети по Одещині, обстріли у 7 областях – голови ОВА
Останні новини
00:27
Перехоплення розмови полковників РФ: "Шойгу – профан", "втрати страшні"
00:16
На саміті ЄС запропонували новий проєкт санкцій, щоб вмовити Угорщину - ЗМІ
23:51
Російський прокурор запросив 15 та 16 років колонії для активістів з Бахчисараю
23:30
Туреччина заявила США, що чекає конкретних кроків від Фінляндії та Швеції для вступу в НАТО
23:09
Окупанти вкрали пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати – Зеленський
23:00
Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай
22:46
У ЄС натякнули Грузії, що стурбовані курсом країни
22:31
У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ
22:25
Від Путіна пішов радник Юмашев: працював 22 роки
22:24
НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає
Усі новини...