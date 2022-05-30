Ворог поливав артснарядами прикордоння Сумщини: більше 20 розривів боєприпасів

У понеділок 30 травня російські війська знову обстрілював з артилерії прикордоння Сумської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Близько години ворог поливав артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини.

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Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону".

Деталі: Вказано, що постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.