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Враг поливал артснарядами приграничье Сумщины: более 20 разрывов боеприпасов

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 19:27
фото ГПСУ

В понедельник 30 мая российские войска снова обстреливали из артиллерии приграничье Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Около часа враг поливал артснарядами приграничье Шосткинского района Сумщины.

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы".

Детали: Указано, что пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.

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Темы: Сумская областьвойна
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