Враг поливал артснарядами приграничье Сумщины: более 20 разрывов боеприпасов
Понедельник, 30 мая 2022, 19:27
В понедельник 30 мая российские войска снова обстреливали из артиллерии приграничье Сумской области.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Около часа враг поливал артснарядами приграничье Шосткинского района Сумщины.
Реклама:
Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы".
Детали: Указано, что пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.