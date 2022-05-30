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Враг поливал артснарядами приграничье Сумщины: более 20 разрывов боеприпасов

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 19:27
Враг поливал артснарядами приграничье Сумщины: более 20 разрывов боеприпасов
фото ГПСУ

В понедельник 30 мая российские войска снова обстреливали из артиллерии приграничье Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Около часа враг поливал артснарядами приграничье Шосткинского района Сумщины.

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Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы".

Детали: Указано, что пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.

Темы: Сумская областьвойна
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