Враг поливал артснарядами приграничье Сумщины: более 20 разрывов боеприпасов

В понедельник 30 мая российские войска снова обстреливали из артиллерии приграничье Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Около часа враг поливал артснарядами приграничье Шосткинского района Сумщины.

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Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы".

Детали: Указано, что пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.