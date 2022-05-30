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Миколаївщина: СБУ затримала голову ОТГ і депутата – підозрюють у держзраді

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 20:06
Фото СБУ з Facebook

Співробітники СБУ затримали голову Первомайської ОТГ Миколаївської області та депутата Первомайської селищної ради за підозрою у державній зраді.

Джерело: СБУ у Миколаївській області у Facebook

Дослівно СБУ: "Співробітники СБУ в Миколаївській області задокументували протиправну діяльність голови Первомайської ОТГ Миколаївської області та депутата Первомайської селищної ради щодо вчинення ними державної зради".

Деталі: Силовики встановили, що представники місцевого самоврядування сприяли російським окупантам. Зокрема, надали їм допомогу у розміщенні в приміщеннях смт. Первомайське, с. Засілля, с. Білозірка та с. Киселівка вказаної громади, також забезпечили їх матеріально – технічними ресурсами та їжею.

Крім того, відомо, що зрадники заважали містянам чинити опір ворожим військам та обороняти селище, а також допомагали окупантам проводити підривну діяльність проти України, внаслідок чого селище було окуповане.

Фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Теми: Миколаївська областьвійнаокупація
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