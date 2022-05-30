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Николаевщина: СБУ задержала главу ОТО и депутата – подозревают в госизмене

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 20:06
Фото СБУ c Facebook

Сотрудники СБУ задержали главу Первомайской ОТО Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета по подозрению в государственной измене.

Источник: СБУ в Николаевской области в Facebook

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ в Николаевской области задокументировали противоправную деятельность главы Первомайской ОТО Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета относительно совершения ими государственной измены".

Детали: Силовики установили, что представители местного самоуправления оказывали содействие российским оккупантам. В частности, предоставили им помощь в размещении в помещениях пгт. Первомайское, с. Засилье, с. Белозерка и с. Киселевка указанной общины также обеспечили их материально – техническими ресурсами и пищей.

Кроме того, известно, что предатели мешали горожанам сопротивляться вражеским войскам и защищать поселок, а также помогали оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины, в результате чего поселок был оккупирован.

Фигуранты задержаны. Им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Темы: Николаевская областьвойнаоккупация
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