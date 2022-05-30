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Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 20:39

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва, хоч офіційно про її приїзд поки не оголошували.

Про це пише "Європейська правда".

Держдепартамент США поки офіційно не оголосив про прибуття Брінк до Києва, але на сторінці посольства США в Україні з'явилася її біографія, де зазначено, що вона прибула 29 травня.

Видання The Guardian також підтверджує приїзд Брінк і зазначає, що вона вручить вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському пізніше цього тижня.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні - наступного дня після того, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Перед цим США не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

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Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Теми: СШАдипломатичні відносиниКиїв
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