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Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 20:39

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, хотя официально ее приезд пока не объявляли.

Об этом пишет "Европейская правда".

Госдепартамент США пока официально не объявил о прибытии Бринк в Киев, но на странице посольства США в Украине появилась ее биография, где отмечено, что она прибыла 29 мая.

Издание The Guardian также подтверждает приезд Бринк и отмечает, что она вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому позже на этой неделе.

Напомним, 19 мая Сенат США единогласно утвердил дипломатку Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Перед этим у США не было посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования против своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

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О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАдипломатические отношенияКиев
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