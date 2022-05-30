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Зеленський на саміті ЄС: якщо європейська єдність похитнеться - це саме те, що треба Путіну

"Європейська правда"Понеділок, 30 травня 2022, 21:12

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів подолати суперечності і затвердити новий пакет санкцій проти Росії, наголошуючи, що поглиблення розколу всередині ЄС - саме те, чого добивається Кремль. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні в рамках саміту Європейської ради. 

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, не єдиний ЄС, а 27 окремих держав, уламків, які неможливо зібрати докупи… Зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, і як європейська єдність - бажана європейська єдність - може похитнутися", - зазначив Зеленський на початку звернення. 

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Він зауважив, що з дати схвалення п’ятого пакету санкцій проти Росії минуло вже 52 дні війни.  

"Я не звинувачую нікого з вас, провина за все, що відбувається - на РФ, але, думаю, кожному очевидно, що мав би бути прогрес у санкціях. Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир…Чому Росія досі може заробляти мільярди євро на своїх енергоресурсах? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Чому на території ЄС все ще активні російські пропагандистські канали, інформаційна зброя РФ? Чому російські держслужбовці, які підтримують війну і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?... Тільки завдяки більшій єдності можна знайти відповідь на все, що робить Росія проти нас - і проти вас", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наслідки війни вже вийшли за межі європейського континенту, зазначивши, що продовольчі проблеми у світі через блокаду чорноморських портів загрожують новою хвилею мігрантів, які шукають кращого життя у Європі - чого Росія свідомо сподівається добитися, а також пригадавши маніпуляції Росії на енергетичному ринку для "підігрівання" цін, які почалися ще минулого року. 

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"Росія створює умови для того, щоб європейці протестували не проти агресії і агресора, а власних держав. Проти вас, проти свого керівництва. І якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах - чому хтось ще думає, що може захиститися наодинці? Європа має продемонструвати силу, тому що тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав час бути не "уламками", а єдиним цілим", - наголосив Зеленський, додавши, що внутрішні чвари тільки заохочують Кремль тиснути більше. 

Він підкреслив також про неприйнятність якихось компромісів за рахунок суверенітету і територіальної цілісності України.

Як відомо, країни ЄС досі не досягли згоди щодо нафтового ембарго у шостому пакеті санкцій, в основному - через позицію Будапешта. Лідер Угорщини Віктор Орбан перед самітом звинуватив Єврокомісію у "безвідповідальній поведінці" через санкції, а також висунув нові вимоги для підтримання Угорщиною нафтового ембарго щодо Росії.

Теми: ЗеленськийЄСПутін
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