Зеленский на саммите ЕС: если европейское единство пошатнется – это именно то, что нужно Путину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров преодолеть противоречия и утвердить новый пакет санкций против России, отмечая, что углубление раскола внутри ЕС – именно то, чего добивается Кремль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении в рамках саммита Европейского совета.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, не единый ЕС, а 27 отдельных государств, обломков, которые невозможно собрать вместе... Сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, и как европейское единство - желаемое европейское единство - может пошатнуться", - отметил Зеленский в начале обращения.

Он отметил, что с даты одобрения пятого пакета санкций против России прошло уже 52 дня войны.

"Я не обвиняю никого из вас, вина за все происходящее - на РФ, но, думаю, каждому очевидно, что должен быть прогресс в санкциях. Такой прогресс, чтобы Россия начала хотеть мира... Почему Россия до сих пор может зарабатывать миллиарды евро на своих энергоресурсах? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории ЕС все еще активны российские пропагандистские каналы, информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, поддерживающие войну и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?... Только благодаря большему единству можно дать ответ на все, что делает Россия против нас – и против вас", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент сказал, что последствия войны уже вышли за пределы европейского континента, отметив, что продовольственные проблемы в мире из-за блокады черноморских портов угрожают новой волной мигрантов, ищущих лучшей жизни в Европе – чего Россия сознательно надеется добиться, а также вспомнив о манипуляциях России на энергетическом рынке для "подогрева" цен, которые начались еще в прошлом году.

"Россия создает условия для того, чтобы европейцы протестовали не против агрессии и агрессора, а собственных государств. Против вас, против своего руководства. И если это ставка России на политический хаос в ваших странах – почему кто-то еще думает, что может защититься наедине? Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу Россия воспринимает как аргумент. Пора быть не "обломками", а единым целым", - подчеркнул Зеленский, добавив, что внутренние распри только поощряют Кремль давить больше.

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Он подчеркнул также о неприемлемости каких-либо компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, страны ЕС до сих пор не достигли согласия по нефтяному эмбарго в шестом пакете санкций, в основном из-за позиции Будапешта. Лидер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом обвинил Еврокомиссию в "безответственном поведении" в вопросе санкций, а также выдвинул новые требования как условие поддержки Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.