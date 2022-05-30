Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецька область: окупанти убили 3 мирних мешканців за добу

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 21:47
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

30 травня у результаті російських обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще четверо отримали поранення.

Джерело: обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще четверо людей дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнажертви
Головне сьогодні

Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW

оновленоЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель

відеоПерехоплення розмови полковників РФ: "Шойгу – профан", "втрати страшні"

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

Усі новини...
Донецька область
У Бахмутському районі пошкодили аміакопровод, стався витік – голова ОВА
Росіяни зруйнували унікальну велобазу у Лимані
Донеччина: окупанти за день вбили 3 і поранили 4 цивільних
Останні новини
04:12
Південь: ЗСУ знищили 78 окупантів, "Гради", "Піон" та іншу ворожу техніку
03:45
Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW
02:47
На Донеччині 115 заблокованих під землею шахтарів підняли на поверхню
02:10
На відбудову України Євросоюз виділить €9 млрд
01:35
оновленоЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель
01:08
Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул
00:53
Неузгоджений пакет санкцій, нульове розмитнення авто хочуть скасувати: підсумки дня
00:27
відеоПерехоплення розмови полковників РФ: "Шойгу – профан", "втрати страшні"
00:16
На саміті ЄС запропонували новий проєкт санкцій, щоб вмовити Угорщину - ЗМІ
23:51
Російський прокурор запросив 15 та 16 років колонії для активістів з Бахчисараю
Усі новини...