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Донецька область: окупанти убили 3 мирних мешканців за добу

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 21:47
Донецька область: окупанти убили 3 мирних мешканців за добу
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

30 травня у результаті російських обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще четверо отримали поранення.

Джерело: обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще четверо людей дістали поранення".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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