Донецька область: окупанти убили 3 мирних мешканців за добу

30 травня у результаті російських обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще четверо отримали поранення.

Джерело: обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще четверо людей дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.