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Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 21:47
Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей за сутки
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

30 мая в результате российских обстрелов Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Источник: областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 30 мая россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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