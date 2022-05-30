Зеленський і Ердоган обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Джерело: турецька агенція Анадолу

Дослівно: "Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.

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Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі".

Що передувало: Раніше у понеділок відбулася телефонна розмова Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час розмови Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.