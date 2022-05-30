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Зеленский и Эрдоган обсудили создание Мониторингового центра в Стамбуле

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 22:04
иллюстративное фото, Зеленский и Эрдоган, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: турецкое агентство Анадолу

Дословно: "Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле".

Что предшествовало: Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участия в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Темы: ЗеленскийЭрдоганвойна
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