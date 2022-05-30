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ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ - президентка Європарламенту

Понеділок, 30 травня 2022, 22:05

Європейський союз не може допустити, щоб не було досягнуто згоди щодо запропонованого шостого раунду санкцій проти Росії.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола після зустрічі із главами держав-членів ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я дуже сподіваюся, що угода буде. Ми не можемо дозволити, щоб її не було", - заявила Мецола.

"Хоча я розумію реалії, з якими стикаються різні країни, існує межа гнучкості, яку ми можемо дозволити, не втрачаючи довіри з боку нашого населення", - наголосила вона.

Мецола визнала, що хоча пакети санкцій "завжди нелегко прийняти", є велика надія на те, що ЄС зможе "досягти угоди, яка може бути ефективною".

"Чи хотіли б ми, щоб це пішло далі? Звісно. Чи хочемо ми, як і раніше, щоб це пішло далі? Звісно. І ми продовжуватимемо наполягати на цьому", — додала глава Європарламенту.

Щодо заявки України на членство в ЄС, Мецола дала позитивні сигнали з погляду Європейського парламенту.

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"На мій погляд, у нас немає іншого вибору, крім ще більше наблизити Україну до нас, і найгіршим сигналом, який ми могли б подати зараз, було б продемонструвати коливання. А те, що зараз потрібне Україні, — це надія та перспектива", — сказала вона.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

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Теми: РосіяЄСЄвропа
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