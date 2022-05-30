ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ - президентка Європарламенту
Європейський союз не може допустити, щоб не було досягнуто згоди щодо запропонованого шостого раунду санкцій проти Росії.
Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола після зустрічі із главами держав-членів ЄС, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.
"Я дуже сподіваюся, що угода буде. Ми не можемо дозволити, щоб її не було", - заявила Мецола.
"Хоча я розумію реалії, з якими стикаються різні країни, існує межа гнучкості, яку ми можемо дозволити, не втрачаючи довіри з боку нашого населення", - наголосила вона.
Мецола визнала, що хоча пакети санкцій "завжди нелегко прийняти", є велика надія на те, що ЄС зможе "досягти угоди, яка може бути ефективною".
"Чи хотіли б ми, щоб це пішло далі? Звісно. Чи хочемо ми, як і раніше, щоб це пішло далі? Звісно. І ми продовжуватимемо наполягати на цьому", — додала глава Європарламенту.
Щодо заявки України на членство в ЄС, Мецола дала позитивні сигнали з погляду Європейського парламенту.
"На мій погляд, у нас немає іншого вибору, крім ще більше наблизити Україну до нас, і найгіршим сигналом, який ми могли б подати зараз, було б продемонструвати коливання. А те, що зараз потрібне Україні, — це надія та перспектива", — сказала вона.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.
Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.
У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.
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