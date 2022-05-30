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ЕС не может позволить себе не договориться о санкциях против РФ – президент Европарламента

Понедельник, 30 мая 2022, 22:05

Европейский союз не может допустить, чтобы не было достигнуто соглашение по предложенному шестому раунду санкций против России.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола после встречи с главами государств-членов ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я очень надеюсь, что соглашение будет. Мы не можем позволить, чтобы его не было", — заявила Мецола.

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"Хотя я понимаю реалии, с которыми сталкиваются разные страны, существует предел гибкости, которую мы можем позволить, не теряя доверия со стороны нашего населения", — подчеркнула она.

Мецола признала, что, хотя пакеты санкций "всегда нелегко принять", есть большая надежда на то, что ЕС сможет "достичь соглашения, которое может быть эффективным".

"Хотели бы мы, чтобы это пошло дальше? Конечно. Хотим ли мы по-прежнему, чтобы это пошло дальше? Конечно. И мы будем продолжать настаивать на этом", — добавила глава Европарламента.

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Что касается заявки Украины на членство в ЕС, Мецола дала положительные сигналы с точки зрения Европейского парламента.

"На мой взгляд, у нас нет другого выбора, кроме как еще больше приблизить Украину к нам, и худшим сигналом, который мы могли бы подать в данный момент, было бы продемонстрировать колебания. А то, что сейчас нужно Украине, — это надежда и перспектива", — сказала она.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник.

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Темы: РосcияЕСЕвропа
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