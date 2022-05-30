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Ударна авіація України "причесала" позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 22:15
Ударна авіація України причесала позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ
уламки Х-22. фото Повітряних сил

Ударна авіація України у понеділок здійснила десяток авіанальотів і відпрацювала по наземних цілях ворога, зенітні ракетні війська знищили дві ракети окупантів.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "30 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів".

Деталі: Підрозділи зенітних ракетних військ на Донеччині знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони.

Пресцентр ПС ЗСУ публікує фото уламків Х-22.

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Теми: війна
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