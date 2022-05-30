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Ударна авіація України "причесала" позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 22:15
уламки Х-22. фото Повітряних сил

Ударна авіація України у понеділок здійснила десяток авіанальотів і відпрацювала по наземних цілях ворога, зенітні ракетні війська знищили дві ракети окупантів.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "30 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів".

Деталі: Підрозділи зенітних ракетних військ на Донеччині знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони.

Пресцентр ПС ЗСУ публікує фото уламків Х-22.

 
 
 

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