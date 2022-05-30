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Ударная авиация Украины "причесала" позиции врага, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 22:15
обломки Х-22. фото Воздушных сил

Ударная авиация Украины в понедельник совершила десяток авианалетов и отработала по наземным целям врага, зенитные ракетные войска уничтожили две ракеты оккупантов.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "30 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов".

Детали: Подразделения зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожили авиационную ракету класса "воздух-земля" - Х-59МК, а в Одесской области - крылатую ракету Х-22, боевая часть которой - около тонны.

Пресс-центр ВС ВСУ публикует фото обломков Х-22.

 
 
 

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