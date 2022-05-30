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Російський прокурор запросив 15 та 16 років колонії для активістів з Бахчисараю

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 23:51
Ібрагімов і Федоров у суді. Фото crimean-solidarity.org

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону державний обвинувач зажадав призначити двом кримськотатарським активістам 15 та 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму у справі "другої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: Йдеться про кухаря Ернеста Ібрагімова, для якого прокурор запросив 15 років, та підприємця Олега Федорова, якого хочуть посадити на 16 років.

Менший термін для Ібрагімова обвинувач пояснив пом'якшувальною обставиною – наявністю чотирьох дітей.

Основним доказом обвинувачення стало приховано записане аудіо у мечеті Бахчисараю, де кримські мусульмани обговорювали релігійно-правові питання, політичні та побутові теми.

Прокурор вважає, що кінцевою метою їхніх розмов нібито було "повалення конституційного ладу та насильницьке захоплення влади".

Згідно з заявою прокурора, обидва чоловіки мають відбути перші 5 років терміну у в'язниці, а також будуть частково обмежені у свободі пересування на 1 рік після звільнення.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Підприємця Олега Федорова та кухаря кафе "Салачик" Ернеста Ібрагімова ФСБ Росії затримала після обшуків 17 лютого 2021 року у їхніх будинках у Бахчисараї.
  • У той же день у Київському районному суді Сімферополя їх заарештували на 2 місяці. Чоловікам інкримінували ч. 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною).
  • Через кілька місяців їх вивезли з території Криму та посадили у СІЗО Ростова-на-Дону на час судового процесу.

Теми: КримРосіяокупаціясуд
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