Російський прокурор запросив 15 та 16 років колонії для активістів з Бахчисараю
У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону державний обвинувач зажадав призначити двом кримськотатарським активістам 15 та 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму у справі "другої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.
Джерело: Кримська солідарність
Деталі: Йдеться про кухаря Ернеста Ібрагімова, для якого прокурор запросив 15 років, та підприємця Олега Федорова, якого хочуть посадити на 16 років.
Менший термін для Ібрагімова обвинувач пояснив пом'якшувальною обставиною – наявністю чотирьох дітей.
Основним доказом обвинувачення стало приховано записане аудіо у мечеті Бахчисараю, де кримські мусульмани обговорювали релігійно-правові питання, політичні та побутові теми.
Прокурор вважає, що кінцевою метою їхніх розмов нібито було "повалення конституційного ладу та насильницьке захоплення влади".
Згідно з заявою прокурора, обидва чоловіки мають відбути перші 5 років терміну у в'язниці, а також будуть частково обмежені у свободі пересування на 1 рік після звільнення.
Передісторія:
- Підприємця Олега Федорова та кухаря кафе "Салачик" Ернеста Ібрагімова ФСБ Росії затримала після обшуків 17 лютого 2021 року у їхніх будинках у Бахчисараї.
- У той же день у Київському районному суді Сімферополя їх заарештували на 2 місяці. Чоловікам інкримінували ч. 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною).
- Через кілька місяців їх вивезли з території Криму та посадили у СІЗО Ростова-на-Дону на час судового процесу.