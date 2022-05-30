Российский прокурор запросил 15 и 16 лет колонии для активистов из Бахчисарая

Ибрагимов и Федоров в суде. Фото crimean-solidarity.org

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону государственный обвинитель потребовал назначить двум крымскотатарским активистам 15 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу "второй Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир.

Источник: Крымская солидарность

Детали: Речь идет о поваре Эрнесте Ибрагимове, для которого прокурор запросил 15 лет, и предпринимателе Олеге Федорове, которого хотят посадить на 16 лет.

Меньший срок для Ибрагимова обвинитель пояснил смягчающим обстоятельством – наличием у того четырех детей.

Основным доказательством обвинения стало скрыто записанное аудио в мечети Бахчисарая, где крымские мусульмане обсуждали религиозно-правовые вопросы, политические и бытовые темы.

Прокурор считает, что конечной целью их разговоров якобы являлось "свержение конституционного строя и насильственный захват власти".

Согласно заявлению прокурора, оба мужчины должны будут отбыть первые 5 лет срока в тюрьме, а также будут частично ограничены в свободе передвижения на 1 год после освобождения.

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