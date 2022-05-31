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На саміті ЄС запропонували новий проєкт санкцій, щоб вмовити Угорщину - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 00:16
На саміті ЄС запропонували новий проєкт санкцій, щоб вмовити Угорщину - ЗМІ
фото: twitter ЄП

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі представлено новий проєкт пропозицій у спробі відповісти на останні вимоги Угорщини щодо нафтових санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на джерела.

За даними видання, у новому проєкті йдеться, що коли йдеться про пропозицію щодо санкцій проти російської нафти, Європейська рада "закликає Раду невідкладно доопрацювати і прийняти їх, забезпечивши Єдиний ринок ЄС, що добре функціонує, чесну конкуренцію, солідарність між державами-членами і рівні умови також щодо поетапної відмови від залежності від російських копалин видів палива".

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"У разі раптових перебоїв у постачанні будуть вжиті екстрені заходи для забезпечення безпеки постачання", - йдеться в документі.

У новому проєкті також зазначається, що "Європейська рада якнайшвидше повернеться до питання про тимчасове вилучення постачання сирої нафти трубопроводом".

Угорський прем'єр Віктор Орбан перед самітом заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

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Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.

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Теми: ЄСУгорщинасанкціїРосія
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