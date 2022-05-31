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На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 00:16
На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ
фото: twitter ЕП

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе представлен новый проект предложений в попытке ответить на последние требования Венгрии по нефтяным санкциям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в новом проекте говорится, что когда речь идет о предложении о санкциях против российской нефти, Европейский совет "призывает Совет безотлагательно доработать и принять их, обеспечив хорошо функционирующий Единый рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность" между государствами-членами и равные условия также в отношении поэтапного отказа от зависимости от российских ископаемых видов топлива".

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"В случае внезапных перебоев в поставках будут приняты экстренные меры для обеспечения безопасности поставок", - говорится в документе.

В новом проекте также отмечается, что "Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном исключении поставок сырой нефти по трубопроводу".

Перед саммитом венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

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Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник.

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Темы: ЕСВенгриясанкцииРосcия
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