ЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель
Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії.
Джерело: Мішель у Twitter, Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter
Деталі: За домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.
"Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини", – зазначив Мішель.
Глава Євроради назвав це "максимальним тиском на Росію з метою припинення війни".
Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.
Оновлено: Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вітає прийняте рішення про нафтове ембарго, завдяки якому імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%.
Вона також повідомила, що члени ЄС "домовилися про те, щоб якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу, нафти і вугілля".
Фон дер Ляйєн зазначила, що план з досягнення цієї мети включатиме такі пункти:
- збереження енергії;
- відхід від російського викопного палива;
- великі інвестиції у відновлювані джерела енергії;
- фінансування у розмірі 300 млрд євро, більша частина з яких надійде до Фонду відновлення та порятунку економіки.