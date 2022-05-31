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ЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 01:35
ЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель
Шарль Мішель, фото Getty Images

Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії.

Джерело: Мішель у Twitter, Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter

Деталі: За домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.

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"Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини", – зазначив Мішель.

Глава Євроради назвав це "максимальним тиском на Росію з метою припинення війни".

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.

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Оновлено: Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вітає прийняте рішення про нафтове ембарго, завдяки якому імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%.

Вона також повідомила, що члени ЄС "домовилися про те, щоб якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу, нафти і вугілля".

Фон дер Ляйєн зазначила, що план з досягнення цієї мети включатиме такі пункти:

  • збереження енергії;
  • відхід від російського викопного палива;
  • великі інвестиції у відновлювані джерела енергії;
  • фінансування у розмірі 300 млрд євро, більша частина з яких надійде до Фонду відновлення та порятунку економіки. 

Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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