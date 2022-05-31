ЕС договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции – Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.
Источник: Мишель в Twitter, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter
Детали: По договоренностям Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.
"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины", – отметил Мишель.
Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".
Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще 3 российских государственных вещателей.
Обновлено: Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России до конца года сократится примерно на 90%.
Она также сообщила, что члены ЕС "договорились о том, чтобы как можно быстрее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля".
Фон дер Ляйен отметила, что план по достижению этой цели будет включать следующие пункты:
- сохранение энергии;
- отход от российского ископаемого топлива;
- крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии;
- финансирование в размере 300 млрд евро, большая часть из которых поступит в Фонд восстановления и спасения экономики.