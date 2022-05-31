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Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 03:45
Через відсутність професіоналізму та модернізації армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW
фото: Getty Images

Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міністерство оборони Великобританії

Деталі: Військові аналітики ISW зазначають, що зростання втрат серед молодшого особового складу, ймовірно, ще більше погіршить можливості російської армії та призведе до подальшого морального занепаду.

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Міністерство оборони Великобританії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого складу.

Також відомство повідомило, що російські офіцери батальйонів і бригад не віддають наказів з тилу, оскільки змушені контролювати дії підпорядкованих солдатів

Крім того, Міністерство оборони Великобританії зазначило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російській армії, і що втрати цих молодших офіцерів, які зростають, ускладнять командування особовим складом.

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ISW відзначає і "внутрішнє інакомислення в російських військових колах". При цьому інститут наводить слова ексміністра оборони так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який звинуватив Кремль у відмові від "ідеологічної основи" війни в Україні.

"Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття "денацифікація" та "демілітаризація" забуті", – ідеться в повідомленні інституту.

"Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати", – зазначає ISW.

Аналітики відзначають, що заява Гіркіна є ознакою змін у військових колах РФ.

Теми: війна
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