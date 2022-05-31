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Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 03:45
фото: Getty Images

Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міністерство оборони Великобританії

Деталі: Військові аналітики ISW зазначають, що зростання втрат серед молодшого особового складу, ймовірно, ще більше погіршить можливості російської армії та призведе до подальшого морального занепаду.

Міністерство оборони Великобританії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого складу.

Також відомство повідомило, що російські офіцери батальйонів і бригад не віддають наказів з тилу, оскільки змушені контролювати дії підпорядкованих солдатів

Крім того, Міністерство оборони Великобританії зазначило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російській армії, і що втрати цих молодших офіцерів, які зростають, ускладнять командування особовим складом.

ISW відзначає і "внутрішнє інакомислення в російських військових колах". При цьому інститут наводить слова ексміністра оборони так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який звинуватив Кремль у відмові від "ідеологічної основи" війни в Україні.

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"Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття "денацифікація" та "демілітаризація" забуті", – ідеться в повідомленні інституту.

"Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати", – зазначає ISW.

Аналітики відзначають, що заява Гіркіна є ознакою змін у військових колах РФ.

Теми: війна
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