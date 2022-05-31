Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за отсутствия "профессионализма и модернизации" армия РФ терпит сокрушительные потери – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 03:45
фото: Getty Images

Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма и модернизации русская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: Военные аналитики ISW отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.

Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.

ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины, а понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты", – говорится в сообщении института.

"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", – отмечает ISW.

Аналитики отмечают, что заявление Гиркина является признаком перемен в военных кругах РФ.

Темы: война
Главное сегодня

Двух россиян посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии

У Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира

Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях – сводка

Из-за отсутствия "профессионализма и модернизации" армия РФ терпит сокрушительные потери – ISW

Все новости...
Ударная авиация Украины "причесала" позиции врага, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ
Зеленский и Эрдоган обсудили создание Мониторингового центра в Стамбуле
На востоке ВСУ уничтожили вражескую технику и сбили крылатую ракету
Оккупанты пытаются наступать на востоке Запорожской области – глава ОВА
Последние новости
12:21
Премьер Бельгии хочет, чтобы ЕС взял паузу в вопросе новых санкций против РФ
12:00
Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать: будут искать взрывчатку
11:53
Как будет работать банковская система на Троицу – объяснение НБУ
11:46
Двух россиян посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины
11:40
Российские намеренно атакуют украинские музеи и университеты – Маркарова
11:37
В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"
11:35
В Харьковской области за сутки погибли трое гражданских, утром погиб ребенок
11:32
Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии
11:15
Украина должна стать локомотивом, а не периферией ЕС – Баумейстер
11:13
Оккупанты хотят "национализировать" суда, которые остались в порту Мариуполя: вывозят металл
Все новости...