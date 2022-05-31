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Из-за отсутствия "профессионализма и модернизации" армия РФ терпит сокрушительные потери – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 03:45
Из-за отсутствия профессионализма и модернизации армия РФ терпит сокрушительные потери – ISW
фото: Getty Images

Из-за значительных потерь младшего состава и отсутствия профессионализма и модернизации русская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: Военные аналитики ISW отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

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Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава.

Также ведомство сообщило, что российские офицеры батальонов и бригад не отдают приказы с тыла, поскольку вынуждены контролировать действия подчиненных солдат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании отметило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российской армии, и что растущие потери этих младших офицеров усложнят командование личным составом.

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ISW отмечает и "внутреннее инакомыслие в российских военных кругах". При этом институт приводит слова экс-министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинившего Кремль в отказе от "идеологической основы" войны в Украине.

"Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не ставят под сомнение легитимность существования Украины, а понятия "денацификация" и "демилитаризация" забыты", – говорится в сообщении института.

"Гиркин обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти", – отмечает ISW.

Аналитики отмечают, что заявление Гиркина является признаком перемен в военных кругах РФ.

Темы: война
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