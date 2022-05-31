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Південь: ЗСУ знищили 78 окупантів, "Гради", "Піон" та іншу ворожу техніку

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 04:12
українські військові, ОК Південь

На захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіху в просуванні, противник активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари.

Двічі парою гелікоптерів Мі-24 було нанесено удари по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що знаходяться в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".

Деталі: В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі ворог залишив село Миколаївка на півночі Херсонщини.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 окупантів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.

В Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства і роботи портів.

ВІДЕО ДНЯ

У готовності до застосування ракетного озброєння – один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

З метою забезпечення російських підрозділів на острові Зміїний здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох десантних швидкісних катерів "Раптор".

"При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження", – ідеться в повідомленні.

На узбережжя Одещини шторми продовжують викидати ворожі морські міни. Вчасно виявлену і знешкоджену, в понеділок встигли виловити і відвезти в безпечне місце для контрольованого підриву.

Теми: Збройні силивійна
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