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Юг: ВСУ уничтожили 78 оккупантов, "Грады", "Пион" и другую вражескую технику

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 04:12
Юг: ВСУ уничтожили 78 оккупантов, Грады, Пион и другую вражескую технику
украинские военные, ОК Юг

На защите южных рубежей Вооруженные силы Украины уничтожили 78 оккупантов, вражеские танки, гаубицы и другую технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары.

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Дважды парой вертолетов Ми-24 были нанесены удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу наших подразделений, враг за эти сутки обстрелял трижды дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган".

Детали: В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобужском направлении враг покинул село Николаевка на севере Херсона.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки нанесены существенные потери: всего уничтожено 78 оккупантов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобиль.

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В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе портов.

В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях обеспечения русских подразделений на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор".

"При этом надводные корабли противника осторожно держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", – говорится в сообщении.

На побережье Одесщины шторма продолжают выбрасывать вражеские морские мины. Вовремя обнаруженную и обезвреженную, в понедельник успели выловить и вывезти в безопасное место для контролируемого подрыва.

Темы: Вооруженные силывойна
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