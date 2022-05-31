Анексія Маріуполя окупантами перейшла в активну стадію – радник мера

У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.

Джерело: Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ в так звану міграціонну службу так званої днр.

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Враховуючи стан сполучення з Донецьком це трохи проблематично. Поки.

Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну".