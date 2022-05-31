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Аннексия Мариуполя оккупантами перешла в активную стадию – советник мэра

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 06:15
фото: Getty Images

В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российских паспортов.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Для этого мариупольцы должны сначала получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой днр.

Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока.

Но мы можем констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную".

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Темы: МариупольРосcиявойнаоккупация
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