Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 07:42
зруйнований росіянами будинок на Донеччині, фото: facebook Кириленка

Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, Радіо Свобода

Деталі: Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їх завершення.

Радіо Свобода показала наслідки удару:

Теми: Слов'янськвійнаРосія
Головне сьогодні

Двох росіян посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини

У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

У Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру

Ворог штурмує населені пункти на двох напрямках – зведення

Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW

Усі новини...
Слов'янськ
Окупанти готуються поновити наступ на Слов’янськ – зведення Генштабу ЗСУ
Донеччина: Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську
Окупанти обстріляли Слов'янськ
Останні новини
12:21
Прем’єр Бельгії хоче, щоб ЄС взяв паузу в питанні нових санкцій проти РФ
12:00
Пляжний сезон у Києві поки не відкриватимуть: шукатимуть вибухівку
11:53
Як працюватиме банківська система на Трійцю – пояснення НБУ
11:46
Двох росіян посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини
11:40
Росіяни навмисно атакують українські музеї та університети – Маркарова
11:37
У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"
11:35
На Харківщині за добу загинули троє цивільних, зранку загинула дитина
11:32
Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії
11:15
Україна має стати локомотивом, а не периферією ЄС – Баумейстер
11:13
Окупанти хочуть "націоналізувати" судна, які лишились в порту Маріуполя: вивозять метал
Усі новини...