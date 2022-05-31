Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені
Вівторок, 31 травня 2022, 07:42
Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.
Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, Радіо Свобода
Деталі: Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок.
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Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їх завершення.
Радіо Свобода показала наслідки удару:
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