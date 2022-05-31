Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені

Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, Радіо Свобода

Деталі: Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Реклама:

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їх завершення.

Радіо Свобода показала наслідки удару: