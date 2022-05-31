Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 07:42
Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені
зруйнований росіянами будинок на Донеччині, фото: facebook Кириленка

Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, Радіо Свобода

Деталі: Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Реклама:

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити після їх завершення.

Радіо Свобода показала наслідки удару:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Слов'янськвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: