Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые
Вторник, 31 мая 2022, 07:42
Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли, шестеро ранены.
Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, Радіо Свобода
Детали: Пострадала школа и не менее семи многоэтажек.
В настоящее время проводятся спасательные работы.
О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.
Радио Свобода показала последствия удара:
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