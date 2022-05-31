Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые

Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли, шестеро ранены.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, Радіо Свобода

Детали: Пострадала школа и не менее семи многоэтажек.

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В настоящее время проводятся спасательные работы.

О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

Радио Свобода показала последствия удара: