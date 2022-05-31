Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція вимагає розслідування загибелі свого журналіста на Луганщині

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 08:22

Глава МЗС Франції Катрін Колонна закликала провести прозоре розслідування загибелі журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа на Луганщині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністерки, яка в день загибелі журналіста перебувала з візитом у Києві.

"Смерть Фредеріка Леклерка Імхоффа, журналіста BFM, убитого сьогодні під час висвітлення операції з евакуації українців під Сєвєродонецьком, глибоко шокує. Я засуджую її та висловлюю наші співчуття родині та колегам" - заявила Колонна.

"Франція вимагає якнайшвидше розпочати прозоре розслідування, щоб пролити світло на обставини цієї трагедії" - наголосила міністерка.

За її словами, Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх тих, чиє висловлювання сприяє вільній інформації та публічним дискусіям.

Як повідомлялося, на Луганщині внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.

Теми: Франціясвобода словавійнаЛуганська область
Головне сьогодні

оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли

Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Двох російських солдат посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини

У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

Ворог штурмує населені пункти на двох напрямках – зведення

Усі новини...
Франція
Кулеба про ініціативу Франції щодо нового європейського об’єднання: "почутим задоволений"
Глава МЗС Франції відвідала Бучу
Лавров звинуватив Париж "у розпалюванні неонацизму в Україні"
Останні новини
17:36
Канада запровадила санкції проти Кабаєвої
17:29
ОпитувнняЯк ставляться до вимушених переселенців на Львівщині?
17:14
Рада збільшила військові видатки держбюджету на 247 мільярдів
17:05
Харків: з-під завалів обстріляного в лютому будинку дістали тіла 4 людей
17:02
фотоПрезидентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілася з Зеленським
16:59
Щодня в Україні вчиняється 200-300 воєнних злочинів - Венедіктова
16:53
відео"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь
16:41
Опитування12% переселенців у Львові бачать проблему мовного непорозуміння
16:39
Міністр економіки Німеччини розкритикував Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго
16:24
Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ
Усі новини...