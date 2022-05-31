Франція вимагає розслідування загибелі свого журналіста на Луганщині

Глава МЗС Франції Катрін Колонна закликала провести прозоре розслідування загибелі журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа на Луганщині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністерки, яка в день загибелі журналіста перебувала з візитом у Києві.

"Смерть Фредеріка Леклерка Імхоффа, журналіста BFM, убитого сьогодні під час висвітлення операції з евакуації українців під Сєвєродонецьком, глибоко шокує. Я засуджую її та висловлюю наші співчуття родині та колегам" - заявила Колонна.

"Франція вимагає якнайшвидше розпочати прозоре розслідування, щоб пролити світло на обставини цієї трагедії" - наголосила міністерка.

За її словами, Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх тих, чиє висловлювання сприяє вільній інформації та публічним дискусіям.

Як повідомлялося, на Луганщині внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.