Франция требует расследования гибели своего журналиста в Луганской области

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала провести прозрачное расследование гибели журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа в Луганской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", идет в заявлении министра, которая в день гибели журналиста находилось с визитом в Киеве.

"Смерть Фредерика Леклерка Имхоффа, журналиста BFM, убитого сегодня во время освещения операции по эвакуации украинцев под Северодонецком, шокирует. Я осуждаю ее и выражаю наши соболезнования семье и коллегам" - заявила Колонна.

"Франция требует как можно быстрее начать прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии", - отметила министр.

По ее словам, Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех тех, чье высказывание способствует свободной информации и публичным дискуссиям.

Как сообщалось, в Луганской области в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, поехавший готовить материал об эвакуации.