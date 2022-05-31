Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция требует расследования гибели своего журналиста в Луганской области

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 08:22

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала провести прозрачное расследование гибели журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа в Луганской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", идет в заявлении министра, которая в день гибели журналиста находилось с визитом в Киеве.

"Смерть Фредерика Леклерка Имхоффа, журналиста BFM, убитого сегодня во время освещения операции по эвакуации украинцев под Северодонецком, шокирует. Я осуждаю ее и выражаю наши соболезнования семье и коллегам" - заявила Колонна.

"Франция требует как можно быстрее начать прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии", - отметила министр.

По ее словам, Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех тех, чье высказывание способствует свободной информации и публичным дискуссиям.

Как сообщалось, в Луганской области в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, поехавший готовить материал об эвакуации.

Темы: Франциясвобода словавойнаЛуганская область
Главное сегодня

обновленоУ Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира. На Эспрессо ответили

Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову

Двух российских солдат посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии

Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях – сводка

Все новости...
Франция
Кулеба об инициативе Франции по новому европейскому объединению: "Услышанным удоволетворен"
Глава МИД Франции посетила Бучу
Лавров обвинил Париж "в разжигании неонацизма в Украине"
Последние новости
17:14
Рада увеличила военные расходы госбюджета на 247 миллиардов
17:05
Харьков: из-под завалов обстрелянного в феврале дома извлекли тела 4 человек
17:02
Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским
16:59
Ежедневно в Украине совершается 200-300 военных преступлений - Венедиктова
16:53
видео"Уникальная операция": разведчики показали, как доставляли оружие на Азовсталь
16:41
Опрос12% переселенцев во Львове видят проблему языкового непонимания
16:39
Министр экономики Германии раскритиковал Орбана за шантаж с нефтяным эмбарго
16:24
Рада попросила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ
16:23
Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской "Татнефти"
16:04
обновленоУ Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира. На Эспрессо ответили
Все новости...