Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Миколаїв: росіяни влучили в дім із двома дітьми

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 09:17

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Продовжуються інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом".

Реклама:

Деталі: За даними ОВА, зранку 31 травня Миколаїв знову був під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється.

Кім зазначив, що записав відеозвернення, бо окупанти поширюють чутки, що він помер.

Передісторія: 30 травня Миколаїв обстріляли з артилерії, в місті лунали вибухи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьМиколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: