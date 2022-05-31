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Миколаїв: росіяни влучили в дім із двома дітьми

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 09:17

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Продовжуються інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом".

Деталі: За даними ОВА, зранку 31 травня Миколаїв знову був під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється.

Кім зазначив, що записав відеозвернення, бо окупанти поширюють чутки, що він помер.

Передісторія: 30 травня Миколаїв обстріляли з артилерії, в місті лунали вибухи.

Теми: Миколаївська областьМиколаїввійна
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