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Николаев: россияне попали в дом с двумя детьми

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 09:17

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали. 

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные теснят врага. Всё идёт по плану".

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Детали: По данным ОВА, утром 31 мая Николаев снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Ким отметил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер. 

Предыстория: 30 мая Николаев обстреляли из артиллерии, в городе раздавались взрывы.

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Темы: Николаевская областьНиколаеввойна
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