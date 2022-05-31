Николаев: россияне попали в дом с двумя детьми

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные теснят врага. Всё идёт по плану".

Детали: По данным ОВА, утром 31 мая Николаев снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Ким отметил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер.

Предыстория: 30 мая Николаев обстреляли из артиллерии, в городе раздавались взрывы.