Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Николаев: россияне попали в дом с двумя детьми

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 09:17

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали. 

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные теснят врага. Всё идёт по плану".

Детали: По данным ОВА, утром 31 мая Николаев снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Ким отметил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер. 

Предыстория: 30 мая Николаев обстреляли из артиллерии, в городе раздавались взрывы.

Темы: Николаевская областьНиколаеввойна
Главное сегодня

Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"

фото, видеоКиевлянин организовал схему переправки призывников в Молдову за $9000

обновленоУ Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира. На Эспрессо ответили

Верховная Рада уволила омбудсмана Денисову

Двух российских солдат посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

В Раде собрали голоса для выражения недоверия омбудсману Денисовой - "Слуга народа"

Все новости...
Николаевская область
Регионы: Сумщину обстреливали с самолета и из артиллерии, по Авдеевке ударили ракетами
Николаевщина: СБУ задержала главу ОТО и депутата – подозревают в госизмене
Авиаудар по Сумщине, ракеты по Одесщине, обстрелы в 7 областях – главы ОВА
Последние новости
18:27
Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия
18:13
На время военного положения руководителей госкомпаний и членов набсоветов будут назначать без конкурса
18:09
"Мы увозили в багажнике авто 10 тысяч убитых детей". История украинской волонтерши с израильским паспортом
18:07
Рак, возникающий из-за избытка солнца: в Минздраве напомнили об опасности маланомы
18:05
Украина работает над операцией под эгидой ООН и с участием партнеров по экспорту зерна - Кулеба
17:58
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"
17:43
фото, видеоКиевлянин организовал схему переправки призывников в Молдову за $9000
17:36
Канада ввела санкции против Кабаевой
17:29
ОпросКак относятся к вынужденным переселенцам во Львовской области?
17:14
Рада увеличила военные расходы госбюджета на 247 миллиардов
Все новости...